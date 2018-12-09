شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسلم 100 طن من التمور للسنغال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (دكار، لبنان، سورية)

سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (الجمعة)، هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية السنغالية المتضمنة 100 طن من التمور.

حضر التسليم القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية السنغال عبدالرحمن بن محمد العتيبي، والمسؤول عن الشؤون الإعلامية والاقتصادية والثقافية الدكتور محمد بن علي السفياني، وممثلو وزارة المالية السعودية وفريق من المركز.

ووقع تسلّم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة، المفوضة العامة للحماية الاجتماعية والتضامن الوطني السنغالية أنتاسار جاكو، التي عبرت عن شكرها وتقديرها البالغين لحكومة المملكة والشعب السعودي الكريم.

من جهة ثانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 1.380 حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

وشمل التوزيع مدرسة متوسطة «الشهيد معروف سعد الرسمية»، ومدرسة «عبرا المتوسطة المختلطة الرسمية»، في محافظة جنوب لبنان.

ويواصل المركز توزيع 52.000 رغيف خبز يومياً على أسر اليتامى والمحتاجين في ريف الشمال السوري، فقد تم توزيع 25.600 رغيف في منطقة الباب و18.400 رغيف في منطقة اعزاز و4.000 رغيف في منطقة العصيانة و4.000 رغيف في مخيم أبو ظهر، حيث تشهد هذه المناطق وجود أعداد كبيرة من الأسر النازحة في وضع إنساني سيئ ونقص كبير في المستلزمات الأساسية ويتم إنتاج الخبز في الفرن الذي أنشأه المركز في مدينة اعزاز.

من جانب آخر، استفاد 206.672 فرداً سورياً من الدعم المباشر وغير المباشر لمشروعي دعم المحروقات ووقود التدفئة وأسطوانات الطبخ المنزلي التي قدمهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأشقاء السوريين في شمال بلادهم خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر.