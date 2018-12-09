شكرا لقرائتكم خبر عن 4 سنوات.. إنجازات توّجها «الفضاء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تنطلق غدا (الإثنين) أفراح الوطن بالذكرى الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكاً وقائداً لمسيرة الخير والعطاء والنماء، وسط إنجازات سياسية وتنموية وتحولات اقتصادية واستراتيجية، أشرقت شمسها على امتداد الوطن، تمثلت في إصلاحات شاملة، ومشاريع نوعية عملاقة يقف خلفها ولي العهد بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين. ولم تتوقف هذه الإنجازات عند حدودنا الجغرافية على الأرض، بل تجاوزتها إلى ما وراء الحدود نصرة للأشقاء في اليمن وسورية، والمستضعفين والمحتاجين في كل مكان، وحلقت إشراقات النهضة تنطلق غدا (الإثنين) أفراح الوطن بالذكرى الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكاً وقائداً لمسيرة الخير والعطاء والنماء، وسط إنجازات سياسية وتنموية وتحولات اقتصادية واستراتيجية، أشرقت شمسها على امتداد الوطن، تمثلت في إصلاحات شاملة، ومشاريع نوعية عملاقة يقف خلفها ولي العهد بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين. ولم تتوقف هذه الإنجازات عند حدودنا الجغرافية على الأرض، بل تجاوزتها إلى ما وراء الحدود نصرة للأشقاء في اليمن وسورية، والمستضعفين والمحتاجين في كل مكان، وحلقت إشراقات النهضة السعودية عاليا من خلال إطلاق قمرين اصطناعيين من مركز جيوغران الفضائي في الصين، تم تصنيعهما بأيد سعودية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ليرتفع عدد الأقمار الاصطناعية السعودية إلى 15 قمرا. وفي هذه المناسبة الغالية أجمع متحدثون على الفخر والاعتزاز بهذه الإنجازات، مؤكدين استمرار السياسة الحكيمة التي تنتهجها المملكة من أجل تعزيز أمن واستقرار الوطن ورفاهية المواطن، لافتين إلى أن هذه الذكرى تجسد أسمى معاني الوفاء وصدق الولاء لقائد عظيم خطت البلاد بحزمه وعزمه بعد توفيق الله، خطوات كبيرة نحو معارج الرقي والتقدم والازدهار، وعلت مكانتها على مختلف الصعد بسداد حكمته وصواب رؤيته، وتعززت بجهوده المخلصة أواصر الأخوة ومجالات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء.



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