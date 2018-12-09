شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: منجزات الملك سلمان محل فخر الجميع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) هنأ أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم. هنأ أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم. وأشاد بمتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة والوطيدة التي تربط دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية، معبراً عن بالغ الاعتزاز بما تشهده المملكة في عهده الميمون من استمرار لمسيرة البناء ومن ازدهار وتنمية شملت مجالات عديدة وأصبحت محل فخر واعتزاز الجميع. وسأل أمير الكويت المولى جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء للمملكة العربية السعودية، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين. كما هنأ ولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة.



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