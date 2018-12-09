شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: قيادة حكيمة لنهضة المملكة ووحدة الأمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

هنأ ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وأشاد الملك حمد بن عيسى بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات.

كما هنأ رئيس الوزراء بمملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خادم الحرمين الشريفين، ونوها بقيادته الحكيمة لمسيرة التقدم والازدهار ودوره الرائد في نهضة واستقرار المملكة العربية السعودية. وأعربا عن فخرهما لما تحقق من إنجازات على صعيد تأكيد وحدة الصف العربي، وتوثيق عرى التضامن الإسلامي في ظل ما تواجهه المنطقة والعالم بأسره من أخطار جسيمة وتحديات، فضلا عن تعزيز مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدفاع عن القضايا الإسلامية والعربية المشروعة.

كما هنآ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة، ونوها بالإنجازات التاريخية التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين في مختلف المجالات، وبقيادته الحكيمة لمسيرة التقدم والنماء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترسيخ الوحدة والتضامن العربي، وخدمة قضايا أمتنا العربية والإسلامية.