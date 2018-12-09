شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: أسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في ذكرى البيعة الرابعة. وقال الأمير خالد بن سلمان، مغرداً عبر صفحته على «تويتر» صباح أمس (السبت)، «أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين، في ذكرى البيعة الرابعة، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا في ظل مليكنا وولي عهده الأمين - يحفظهما الله».

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في ذكرى البيعة الرابعة. وقال الأمير خالد بن سلمان، مغرداً عبر صفحته على «تويتر» صباح أمس (السبت)، «أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين، في ذكرى البيعة الرابعة، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا في ظل مليكنا وولي عهده الأمين - يحفظهما الله».

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: أسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .