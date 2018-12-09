شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المظالم: منظومة قضائية متطورة لتحقيق العدالة الناجزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف أنّ ذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد تُسَجَّلُ بمداد من ذهب لتسطر مشاعر الفخر والاعتزاز لما قام به وخلال فترة وجيزة من إنجازات عظيمة وجليلة ستبقى شاهدة على العطاء الكبير الذي يقدّمه الملك سلمان، وسيخلدها التاريخ محلياً وعربياً وإسلامياً ودولياً.

وأشاد الدكتور اليوسف بالدعم الكبير والمتواصل لمرفق قضاء ديوان المظالم من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، الأمر الذي أسهم في سرعة إنهاء معاملاتهم، وإنجاز الكثير من القضايا في وقت وجيز، إلى جانب ما تحقق لديوان المظالم من تحول إلكتروني في عمله القضائي والإداري بشكل كامل. بالإضافة إلى النقلة النوعية في تنظيمات وإجراءات ومخرجات ديوان المظالم، عبر منظومة عدلية قضائية متطورة تواكب متغيرات العصر، وتسهم في تحقيق العدالة الناجزة، إضافة إلى ما يسعى له قضاء ديوان المظالم من تأدية رسالته في المجتمع، وصولاً إلى الريادة والتميّز على المستوى المحلي والعالمي في القضاء الإداري.