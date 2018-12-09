النائب العام: حزم وشفافية في تطبيق الأنظمة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن الإنجازات العظيمة التي تحققت للمملكة خلال السنوات الأربع الماضية على الصعيدين المحلي والعالمي جاءت بتوفيق الله ثم بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن الإنجازات العظيمة التي تحققت للمملكة خلال السنوات الأربع الماضية على الصعيدين المحلي والعالمي جاءت بتوفيق الله ثم بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لتؤسس لمرحلة مختلفة من تاريخ الوطن وهي محل اعتزاز لكل مواطن يفخر بما شهدته المملكة من نقلة نوعية نلمسها اليوم. وقال: «بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة المباركة، نرفع التهنئة الصادقة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمين، وللشعب السعودي على هذه الإنجازات التي تحققت منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم، فعلى الصعيد العالمي استعادت المملكة ثقلها ومكانتها، ووقفت بشموخ مع قضايا الأمة، وغيرت بوصلة الاتجاه العالمي، وعلى الصعيد المحلي نهضة شاملة، ومنجزات شامخة، ومسيرة بناء، وإصلاحات طموحة، وأكد المعجب أن النيابة العامة حظيت باهتمام بالغ ورعاية فائقة ومتابعة من القيادة، ونالت شرف ارتباطها المباشر بخادم الحرمين الشريفين، وانعكس ذلك إيجابيا على إنجاز خططها وبرامجها الرامية إلى تحسين وتطوير جودة العمل النيابي ومخرجاته الجنائية، وتطبيق الأنظمة على الجميع بكل حزم وعزيمة وشفافية تامة.

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