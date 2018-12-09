شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة: أصدق معاني الوفاء من الشعب للقائد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين، تتجدد فيها المحبة، وتتجسد فيها أصدق معاني الوفاء من شعب المملكة لقائد هذا البلد المعطاء. وقال في تصريح بهذه المناسبة: «أربعة أعوام حافلة بالخير والعطاء والنماء ونحن ننعم في بلادنا بالأمن والأمان والتقدم والازدهار بفضل الله عز وجل أولاً، ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الوفي الأصيل والقيادة الرشيدة رغم الصراعات والأحداث التي تعصف بالشعوب من حولنا وبالرغم من ذلك استطاعت القيادة الوقوف أمام تلك التيارات بكل اقتدار، لاسيما وأن المملكة هي قلب العالم الإسلامي لها دور فاعل في معالجة الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتؤكد للعالم أجمع أنها لم ولن تتخلى عن دورها القيادي في السير قدما نحو تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في ظل الظروف الراهنة».

وبين أننا نعيش هذا العهد الزاهر الذي ننعم فيه بحمد الله بالأمن والأمان ورغد العيش وما تحقق للوطن من إنجازات في شتى الميادين التنموية والاقتصادية والاجتماعية والخيرية، ولعل من أبرزها إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يعد أحد المراكز العالمية الخيرية المتميزة ومبادرة إنسانية تعكس واحدة من العديد من الصفات التي يتحلى بها خادم الحرمين الشريفين، وتؤكد ما تسير عليه هذه البلاد الطاهرة من تعاليم ديننا الحنيف الذي يوجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج دون النظر إلى دين أو عرق أو لون.