شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات لـ«الخليج 365»: لا تجديد لهويات أبناء المقيمين بعد الـ 25 عاما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة) أكد متحدث الجوازات أكد متحدث الجوازات السعودية المقدم بدر القريني لـ«الخليج 365» أن التعليمات تنص على تجديد الإقامات للطلاب من أبناء المقيمين، شريطة ألا يتجاوز أعمارهم 25 عاما. وأوضح القريني أن تجديد إقامات التابعين للمقيم ذكورا أو إناثا يتم بناء على إثبات عدم زواج البنات، إضافة إلى إثبات التحاق الأبناء بالمدارس والجامعات السعودية. جاء ذلك ردا على سؤال "الخليج 365" حول شروط تجديد رخص الإقامة لأبناء المقيمين ممن تجاوزت أعمارهم 25 عاما، ولا يزالون على مقاعد الدراسة في المراحل الجامعية. بعد مطالبات أولياء الأمور للجهات المختصة بإيجاد حلول في ظل وجود حالات لطلاب تتطلب سنوات دراستهم في بعض التخصصات والكليات المتقدمة كالطب والهندسة إلى تعديهم السن المحددة بـ25 عاما، لاسيما أنهم يحملون إفادات رسمية من جهات تعليمية داخل المملكة أو خارجها بذلك. 25 عاما الحد الأعلى لعمر التابع



شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات لـ«الخليج 365»: لا تجديد لهويات أبناء المقيمين بعد الـ 25 عاما على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .