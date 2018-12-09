شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: 65 عاما أقصى عمر لمرشحي رؤساء 18 طائفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تفتح أمانة محافظة جدة اعتبارا من اليوم ولمدة 15 يوما باب استقبال طلبات وتسجيل المرشحين والناخبين لاختيار رئيس ونائب رئيس لـ18 طائفة مهنة مختلفة بالمحافظة، وذلك عبر بوابتها الإلكترونية للناخبين، وبصالة خدمة العملاء في مقر الأمانة للمرشحين. واشترطت الأمانة للترشح على تلك المناصب أن يكون المرشح سعودي الجنسية، وممارساً للمهنة المرشح لها لمدة لا تقل عن عام، وأن لا يزيد عمر المرشح على 65 عاماً، وأن يكون المرشح مشهودا له بالاستقامة وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون ملما بالقراءة والكتابة، وخاليا من العيوب الصحية التي تعيق عمله، كما اشترطت الأمانة ضرورة إحضار صورتين شخصيتين حديثتين. ودعت الأمانة الراغبين في الترشيح للحضور إلى مبنى أمانة جدة (صالة خدمات العملاء) خلال الفترة المحددة من الساعة الـ9 صباحا وحتى الـ1 ظهرا، محددة 12 يوماً لاستكمال إجراءات المرشحين ورفعها للمحافظة، وذلك خلال الفترة من الأحد 7 جمادى الأولى وحتى الخميس 18 جمادى الأولى.

يذكر أن أمانة جدة حددت الفترة من يوم الإثنين الـ22 من شهر جمادى الأولى ولمدة 3 أيام موعدا للمقابلات الشخصية، وستعلن أسماء المرشحين الأربعاء غرة جمادى الآخرة، في حين تستقبل الطعون في المرشحين الأحد الـ5 من شهر جمادى الآخرة وحتى يوم الثلاثاء الـ7 من ذات الشهر لمدة 3 أيام فقط، فيما تقررت فترة الاقتراع وإعلان النتائج الأحد الـ12 من شهر جمادى الآخرة من الساعة الـ5 مساء وحتى الـ9 مساء بمقر الأمانة الرئيسي.