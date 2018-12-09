شكرا لقرائتكم خبر عن المزروعي: لا استناد علميا يربط الأمطار الغزيرة بنشاط إشعاعي شمسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

نفى رئيس قسم الأرصاد والمشرف على مركز التميز لأبحاث التغير المناخي بجامعة الملك عبدالعزيز البروفيسور منصور المزروعي، أن تغيرات مناخية نتيجة لنشاط إشعاعي شمسي تؤدي إلى عصر جليدي قادم وزيادات في الأمطار، موضحا أن ما نشر من تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي ليس له استناد علمي أو مرجعية علمية منشورة في مجلات علمية أو أشير إليه من جهات متخصصة مثل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وأضاف في تغريدات على حسابه في تويتر «بالنسبة لحصول ما يسمى بعصر جليدي قريب، يؤدي لانخفاض في درجات الحرارة بشكل كبير، وأيضاً حصول غزارة في هطول الأمطار، ليس هناك علاقة علمية مباشرة مرتبطة بأشعة الشمس، إذ إن الأمطار والاحترار العالمي مرتبطان بأنظمة مناخية عالمية، فالغلاف الجوي حركته تحدده منظومة مناخية معقدة، وحتى لو أننا افترضنا أن هناك انخفاضا في أشعة الشمس فلا يكون تأثيره كما ذكر في التسجيل الصوتي، إذ إن الكثير من الدراسات أثبتت ضعف العلاقة بين الاحترار العالمي وأشعة الشمس، وصحيح أن هناك دورات للبقع الشمسية تؤثر نسبياً على الأنظمة المناخية ولكن ليس لحد أن يكون هناك عصر جليدي قريب». وأشار إلى أن زيادة الهاطل المطري في كثير من المناطق السعودية والخليج والكويت والأردن لهذا الموسم، مناسب لفقه الواقع الحالي، وفيه إشارة جيدة إلى أن هناك تغيرات مناخية، الأمر الذي تسبب في ترويج المقطع الصوتي، عبر الواتساب، إلا أن ربط هطول الأمطار بالتغيرات المناخية لا يعد دليلا علميا مباشرا، مع أنني أؤمن بشكل عام بأن هناك تغيرات مناخية حاصلة يتأثر بها العالم بشكل مختلف، ولكن لا يمكن بالضرورة إثباتها بحدوث غزارة في الأمطار في موسم واحد، إلا إذا تكررت شواهدها مع تغيرات في العناصر الأخرى. وخلص إلى القول «أتمنى أن تكون وجهة نظري واضحة، وليس المقصود معارضة ما ذكر، وأن لا نعتمد على ما قيل إلا باستناد علمي، وأن هذا يدفعنا للمزيد من الدراسات المعمقة في اضطراب المناخ على المستوى العقدي والسنوي والفصلي ومعرفة ما إذا كان حصول تغير مناخي هو غير رجعي».