شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع بلدية في أحد رفيدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

تستعد بلدية أحد رفيدة في منطقة عسير، لتنفيذ مشروعين بمركز شعف جارمة؛ وهما سفلتة وإنارة على مساحته 74 مترا مربعا، وإنشاء ملاعب للشباب وحديقة.

وأكد رئيس البلدية محمد الوادعي في لقائه بالمجلس البلدي والأهالي بمركز شعف جارمة، أنه سيتم دراسة سفلتة جوانب كوبري آل الداحس، ليستخدمه قائدو المركبات بشكل مؤقت للحفاظ على سلامتهم وذويهم من خطر تقاطع طريق أحد رفيدة ــ سراة عبيدة السريع.

وأضاف: سيتم الكشف عن جميع مناهيل الصرف الصحي التي تم إخفاؤها تحت طبقات الإسفلت، وإظهارها على طبيعتها فوق طبقات الإسفلت بشكل آمن.

من جانبه، أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله أبو عريف أن مشروع السفلتة والإنارة سيكون مكتملا بنسبة 95% نهاية العام الهجري الجاري، مضيفاً أن هناك مشاريع جديدة قادمة تتعلق بتسوير المقابر.

وأوضح اللقاء شمل الاقتراح على توسعة المسلخ النموذجي على طريق الصوح ــ الفرعين نتيجة الزحام الكبير الذي يعاني منه، وإنشاء 3 نقاط سلخ في المحافظة ومركزي شعف جارمة والفرعين، إذ سيتم دراسة المقترح الأيام الحالية لخدمة أهالي المحافظة بوجه عام، مضيفا أنه تم الإقرار على تنفيذ مشروع لطلبات المواطنين المتبقية والمتعلقة بالسفلتة والإنارة في جلسة المجلس البلدي الأخيرة، بينما المسوحات الميدانية لأعضاء المجلس البلدي مستمرة بالتنسيق مع بلدية المحافظة في جميع أنحاء المحافظة ومركزي شعف جارمة والفرعين، داعياً الأهالي الذين يطالبون بالخدمات ولم تصلهم أن يتقدموا مباشرة إلى المجلس البلدي لتسجيل مطالبهم والعمل على تنفيذها.