شكرا لقرائتكم خبر عن جازان: القبض على 325 مهرب مخدرات وضبط 8933 متسللاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

تمكنت دوريات المجاهدين بمنطقة جازان، من إحباط عدد من عمليات التهريب والتسلل، خلال العام الماضي 1439، وذلك في إطار تنفيذ مهمات الفرع في مساندة المهام الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، ومنع التسلل بمنطقة جازان.

وأوضح المتحدث باسم الفرع خالد بن عبدالله بن قزيز أنه تم القبض على 325 مهرباً، وضبط 8933 متسللاً، و54 متهماً بتهريب متسللين، و40 قطعة سلاح من مختلف الأنواع، و42.363 طلقة حية متنوعة، و23 مخزن ذخيرة، وست عبوات ألعاب نارية، إلى جانب 944 كيلو و263 جراماً من الحشيش المخدر، و10.298 لتراً من الخمور، و3809 أقراص كبتاغون، إلى جانب التحفظ على 688 سيارة و19 دراجة نارية لاستخدامها في جرائم تهريب متنوعة، وكذلك مبالغ مالية بلغت 167.921 ريالاً.

وأكد قزيز أن رجال إدارة المجاهدين بمنطقة جازان ماضون في مكافحة جرائم التهريب والتسلل وتكثيف التواجد الأمني في حدود مسؤوليات الفرع، ورصد الطرق الوعرة والأوكار التي يقطنها المهربون والمتسللون، والتعامل معها عبر الدوريات الراجلة والراكبة.