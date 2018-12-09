شكرا لقرائتكم خبر عن بقيق: إغلاق 6 منشآت غذائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أغلقت بلدية محافظة بقيق 6 منشآت غذائية، وذلك لوجود مخالفات بلدية استوجبت إغلاقها، وذلك خلال الحملات التفتيشية التي قامت بها خلال شهر ربيع الأول.

وأكد رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد آل عريج أن الجولات التفتيشية على المنشآت الصحية مستمرة على فترتين صباحية ومسائية، في نطاق بلدية محافظة بقيق والهجر التابعة لها، وتهدف من خلالها لإحكام الرقابة على تلك المنشآت وضمان سلامة الغذاء ووصوله للمستهلك بشكل آمن، وتتماشى مع حملة «غذاؤكم أمانة» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأضاف آل عريج أنه تم سحب عينات من بعض المواد الغذائية لرفعها إلى المختبر لإجراء الفحوصات المخبرية، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لافتاً إلى أنه تمت مصادرة وإتلاف 40 كيلوغراما من المواد الغذائية، و60 لترا من السوائل التي يظهر عليها أثر التلف، حيث شملت هذه الحملات المطاعم، والمطابخ، والبوفيهات، والتموينات، والملاحم، وجميع ما يتعلق بالمنشآت الغذائية.