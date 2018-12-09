شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: تدشين مشروع تشجير من مياه الوضوء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دشنت جمعية آفاق خضراء البيئية التطوعية المشروع الثالث من مبادرة «المساجد الصديقة للبيئة»، بزراعة 120 شجرة في محيط جامع الدكتور ناصر الطيار بحي عرقة بالرياض ومواقف السيارات الخاصة بالجامع، بمشاركة عدد من المهتمين والمختصين والطلاب والكشافة.

وتهدف هذه المبادرة إلى الاستفادة من مياه الوضوء الفائضة بعد فلترتها لسقيا الأشجار التي سيكون لها دور في تلطيف المناخ وتقليل استهلاك الكهرباء وتنقية الهواء وتجميل المكان، وتطمح الجمعية في تطبيق الفكرة في كل مساجد المملكة.