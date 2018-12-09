شكرا لقرائتكم خبر عن الداير: الأسر المنتجة بمهرجان البن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبير عباس (جازان)

تشارك 15 أسرة منتجة تابعة لجمعية الأسر المنتجة بجازان، في فعاليات مهرجان البن بجبال جازان، الذي تستضيفه محافظة الداير بني مالك، إذ تتثمل المشاركة بخيمة للأنشطة الحرفية والخدمية والصناعية التي تمثل حضارة جازان وتراثها، بهدف التعريف بكل ما يخص الجانب النسوي وعمل المرأة في جازان، ويثبت قدرتها على الحضور الفاعل والمؤثر بإبراز بصمتها الخاصة.

وأبدت مشاركات عن سعادتهن بالمشاركة، وهو ما يبرز مهارتهن في العرض والتسويق، وكيفية التعامل مع العملاء، ومساعدة في زيادة الدخل، وعرض المنتجات بشكل منظم، معبرين عن شكرهن للجمعية على تنظيم الأركان والإتاحة لهن المشاركة في المهرجان.