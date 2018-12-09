شكرا لقرائتكم خبر عن أبو عريش: انطلاقة المهرجان الترفيهي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الكادومي (جازان)

دشن في أبو عريش المهرجان الترفيهي، بحضور محافظ المحافظة محمد الشمراني، الذي أوضح أن المهرجانات من أهم الوسائل المساهمة في رفع مستوى التعريف بالمحافظات، وتقديم الدعم للأسر المنتجة والمسوقة، مشيرا إلى أن المحافظة محور سياحي مهم بالمنطقة، ويعملون حاليا على خطط للارتقاء بها، وسيتم تطبيقها قريبا.

ويشتمل المهرجان على الألعاب الترفيهية والمائية، وخيمة للتسوق، و37 ركنا للأسر المنتجة، ومسرح للفعاليات، وحديقة الحيوانات، ومطاعم وبوفيهات.

من جانبه، أوضح المشرف العام على المهرجان نواف عشرة أن المهرجان هذا العام يعد متميزا، ويحظى بإقبال كبير من الزوار، مشيرا إلى أن جميع الألعاب ومحتويات المهرجان مزودة بوسائل الأمن والسلامة، ويسعون إلى تقديم أفضل الخدمات لأهالي وزائري المحافظة.