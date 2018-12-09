شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: حملة للتوعية المرورية بـ 63 مدرسة ثانوية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة)نفذ مرور منطقة المدينة المنورة، حملة توعوية عن متطلبات السلامة المرورية «هدفنا.. سلامتك»، شملت 63 مدرسة ثانوية، انطلاقاً من مذكرة التعاون بين وزارة التعليم والإدارة العامة للمرور، لتوفير متطلبات السلامة المرورية للطلاب والمعلمين، وتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية، وتطبيق أنظمة حماية الأرواح والممتلكات.
وتهدف حملة «هدفنا.. سلامتكم» إلى ترسيخ مفاهيم السلامة المرورية لقائدي المركبات الطلاب، وإيضاح التعديلات الطارئة على أنظمة المرور مؤخراً، التي سيتم تطبيقها الفترة القادمة.
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