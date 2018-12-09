شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الإمارات يهنئون خادم الحرمين بذكرى توليه الحكم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي)

هنأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.

كما هنأ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وهنأ عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وولي عهد رأس الخيمة الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ونائب حاكم الشارقة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، وولي عهد ونائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ونائب حاكم الشارقة الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.