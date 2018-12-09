شكرا لقرائتكم خبر عن المهد: وفاة 3 أطفال ووالدتهم غرقاً بمستنقع مائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الوسمي (مهد الذهب)

لقيت أم وأطفالها الـ3 مصرعهم أمس (السبت)، إثر غرقهم في مستنقع مائي بأحد الأودية بالقرب من مركز صفينة، في محافظة المهد.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني لـ«الخليج 365» إنهم تبلغوا بسقوط 4 أشخاص قرب منزلهم في وادي المخاضة بمركز صفينة، بمحافظة المهد، في تمام الساعة الـ3 من عصر أمس، وعلى الفور توجهت الفرق إلى الموقع، وعند الوصول نزل السباحون داخل مستنقع مائي بعمق 3 أمتار بالوادي، واتضح وجود 4 تم انتشالهم متوفين (3 أطفال ووالدتهم)، نقلوا لمستشفى المهد، وتم تسليم الحادثة لشرطة المهد حسب الاختصاص.