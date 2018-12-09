شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: استكمال إنارة «سياحي» القريع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) واصلت بلدية القريع بني مالك، التابعة لأمانة الطائف، استكمال أعمال الإنارة بالطريق السياحي بالقريع والطرق المتفرعة منه لقرى المرازيق والسايلة وعويا وطرق أخرى حتى تعم الخدمة جميع القرى.

واصلت بلدية القريع بني مالك، التابعة لأمانة الطائف، استكمال أعمال الإنارة بالطريق السياحي بالقريع والطرق المتفرعة منه لقرى المرازيق والسايلة وعويا وطرق أخرى حتى تعم الخدمة جميع القرى.

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