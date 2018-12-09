"الشليل": الذكرى الرابعة للبيعة أبرزت قوة التلاحم ومعاني الحب والولاء بين الراعي والرعية

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أكد مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض الشيخ تركي بن عبدالله الشليل، أن "الذكرى الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله تحلّ علينا والوطن الغالي ينعم بالرخاء والنماء ويظلّه الأمن والأمان ويسوده الاستقرار والاطمئنان، في ظل قوة التلاحم بين الراعي والرعيّة، تتجسّد من خلالها معاني الحب والولاء والانتماء لهذا الوطن والكيان العظيم".

وقال "الشليل": "إن الشعب السعودي بايع قائد مسيرته الملك سلمان ملك الحزم والعزم ملك الطموح والإباء تطبيقًا للشريعة الإسلامية الغراء بيعة شرعيّة على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره في السراء والضراء".

وأردف: "وقد شهدت المملكة العربية السعودية خلال سنوات حكم خادم الحرمين الشريفين وعهده الزاهر عددًا من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية التي تصب في خدمة الوطن والمواطن، وتيسّر سبل رغد العيش الكريم لأبناء هذا الوطن وللمقيمين على أرضه، إضافة إلى أعمال التوسعة العملاقة للحرمين الشريفين وخدمة الإسلام والمسلمين ونشر وسطية الإسلام".

وواصل: "أبناء الوطن يجتمعون خلف قيادتهم ضد أعداء الدين والوطن ودعاة الفتن والضلال ومروجي الشائعات والأراجيف التي تحاول أن تقلل من الإنجازات وتتغاضى عن الحسنات وتريد زعزعة الصف السعودي المترابط".

وتابع: يسطر جنودنا البواسل ورجال أمننا أروع الأمثلة ويرسمون ملاحم العز والبذل والفداء ذودًا عن حدود الوطن وحماية مقدساته وأمنه ومقدراته.

وقال "الشليل": "تمر ذكرى البيعة المباركة تمر على بلادنا وهي ترفل في نعم الأمن والأمان والطمأنينة ورغد العيش التي تستوجب شكر الله الذي أعطى بلادنا وأمتينا العربية والإسلامية قائدًا عادلاً حكيمًا أمينًا يحكم بشرع الله تعالى وسنة نبيه، صلى الله عليه وسلم، ويولي المواطن جُلّ اهتمامه وعنايته ويسعى لتحقيق الأمن والطمأنينة ورغد العيش والحياة الكريمة؛ فعهده الزاهر عهد خير ونماء وعطاء وتنمية وازدهار في شتى المجالات يشهد لذلك الجهود الجبّارة وافتتاحه لمشروعات عملاقة في أرجاء الوطن كافة".

وأردف الشليل: "أبناء الوطن السعودي كافة يقدّرون تلك الجهود ويجددون دائمًا العهد والولاء والطاعة لقيادتنا الرشيدة وينظرون إلى ما تحقق من إنجازات في هذا العهد الزاهر بالفخر والاعتزاز".

وتابع الشليل قوله: "إن هذه الذكرى الغالية تأتي لتجديد عهد الوفاء للملك الذي نذر نفسه لإعلاء كلمة الله تعالى ونشر العدل لتتبوأ المملكة المكانة المرموقة واللائقة بها بين بلدان العالم".

]]>