شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يتلقى تهاني البيعة من أمير الكويت ورئيس الإمارات وملك البحرين والان نبدء بالتفاصيل

هنأ صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم. وأشاد سموه بمتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة والوطيدة التي تربط دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية ، معبرا عن بالغ الاعتزاز بما تشهده المملكة في عهده الميمون من استمرار لمسيرة البناء ومن ازدهار وتنمية شملت مجالات عديدة وأصبحت محل فخر واعتزاز الجميع.

وسأل سمو أمير دولة الكويت المولى -جل وعلا- أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء للمملكة العربية السعودية، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

من جهته، هنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وهنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وأشاد الملك حمد بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات.

وسأل جلالته المولى -جل وعلا- أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والسعادة لمواصلة مسيرة الخير والتقدم للمملكة العربية السعودية في ظل قيادته الحكيمة.

وفي ذات المناسبة، هنأ صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم. وأشاد سموه بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات تنموية شاملة في عهده الميمون مبتهلا إلى الباري -جل وعلا- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية، ويحقق للمملكة العربية السعودية كل الرقي والازدهار تحت قيادته الحكيمة. كما هنأ سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.

ونوه سموه بالقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين لمسيرة التقدم والازدهار ودوره الرائد -رعاه الله- في نهضة واستقرار المملكة العربية السعودية، معرباً عن فخره لما تحقق من إنجازات على صعيد تأكيد وحدة الصف العربي، وتوثيق عرى التضامن الإسلامي في ظل ما تواجهه المنطقة والعالم بأسره من أخطار جسيمة وتحديات، فضلاً عن تعزيز مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدفاع عن القضايا الإسلامية والعربية المشروعة.

وأكد سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وبالدعم المتواصل الذي تلقاه البحرين من المملكة العربية السعودية، متمنياً للمملكة المزيد من النهضة والتقدم والنماء، داعياً الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يسبغ عليه موفور الصحة وطول العمر.

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحُكم.

ونوه سموه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والتكامل الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، والتنسيق في مختلف القضايا المهمة، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والسعادة وطول العمر، ولشعب المملكة كل التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة.

بدورهما، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم. وهنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وصاحب السمو الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.