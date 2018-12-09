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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز أمراض الثروة الحيوانية يغطي كافة محافظات الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
خدمات عديدة يقدمها المركز (اليوم)
خدمات عديدة يقدمها المركز (اليوم)
وبمناسبة الفعاليات التي أقيمت بالتزامن مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، والتي استمرت لمدة أسبوعين، قال الملحم: لقد اشتملت الفعاليات على سلسلة من الأنشطة العلمية للمنشآت والمجتمع وبمشاركة عدد من الكوادر الفنية والتخصصية من استشاريين واخصائيين في مجال الطب البشري والبيطري وعلم البكتيريا، وكان هناك زيارات للصيدليات البيطرية وأسواق الماشية ومسالخ المنطقة وإقامة الندوات وورش عمل علمية في مستشفى رأس تنورة العام وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ومحاضرات لطلاب المدارس وتوزيع المنشورات باللغة العربية والإنجليزية؛ للتوعية عن الاستخدام غير الآمن للمضادات الحيوية في الثروة الحيوانية.
وذكر م. الملحم أن هذه الفعاليات تأتي بالتزامن مع توصيات منظمة الصحة العالمية للاحتفال بالأسبوع العالمي للمضادات الحيوية وترشيد استعمالها، وحذرت المنظمة من الخطر الكبير الذي يهدد الصحة العامة بسبب عدم الاستيعاب الأمثل للمضادات الحيوية، فيما تهدف المبادرة إلى زيادة الوعي بمقاومة المضادات الحيوية في العالم والتشجيع على اتباع أفضل الطرق لاستخدام المضادات بين أفراد المجتمع تجنبا لظهور حالات مقاومة المضادات الحيوية.
وتقدم الملحم بشكره الجزيل للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية؛ لتعاونهم المتميز في إنجاح هذه الفعاليات.
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