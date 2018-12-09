شكرا لقرائتكم خبر عن العمل الرياضي المشترك يحظى باهتمام دول التعاون والان نبدء بالتفاصيل

من منطلق خليجنا واحد ووصولا إلى كلنا أخوة، ساهمت دول الخليج بتسهيل الإمكانيات لتعزيز الرياضة النسائية على مستوى الخليج؛ من خلال إتاحة الفرص لفتيات المملكة للمشاركة في بطولات خليجية وتبادل الخبرات والمهارات.

» خبرات بحرينية

ذكرت مدربة الفريق النسائي بأرامكو مرام البتيري، أن هنالك تعاونا ملحوظا بين دول الخليج خاصة مملكة البحرين؛ كونها الأقرب قائلة: نحن كفريق سعودي يمثل نفسه الفرق البحرينية ساعدتنا كثيرا؛ كونهن يمتلكن الخبرات الأكثر في مجال الرياضة النسائية ونحن في طور تعليم أنفسنا منهن واكتساب الخبرات في أكثر من دوري وبطولات نشاركهن فيها آخرها بطولة الصالات لعام 2018م.

وأضافت: فكرة انطلاقة بطولة نسائية على مستوى دول الخليج غير مستبعدة تضامنا مع آخر مستجدات الكرة السعودية ومن بينها انضمام أضواء العريفي عضو في اتحاد كرة القدم، أيضا توجه المملكة 2030 بزيادة نسبة الرياضة النسائية، وجميع هذه الأمور تبين توجه المملكة إلى هذا المجال، كما أن الأمر غير مقتصر على المملكة، بل أصبحت دول الخليج تطور وتنمي العنصر النسائي في الرياضة.

» بطولات إماراتية

وأكدت الإعلامية الإماراتية أمل إسماعيل، تواجد المشاركات النسائية السعودية في البطولات الخليجية سابقا بشكل غير رسمي، أيضا البطولة العربية للسيدات في الشارقة حظيت بمشاركة سعودية، والآن بطولة في إمارة الفجيرة تشهد تواجد العنصر النسائي السعودي، ونوهت بأن إقامة العديد من البطولات الرياضية النسائية الخليجية سيخدم الرياضة النسائية ويزيد من احتكاك اللاعبات ببعضهن؛ للمنافسة عربيا وإقليميا والاستفادة من تجارب الدول الخليجية المتقدمة في رياضة المرأة بمختلف الرياضات مع الحفاظ على العادات والتقاليد، كما أن أي تعاون خليجي يعود بنتائج إيجابية على مختلف الأصعدة.

» لجان نسائية

وذكرت عضو اللجنة النسائية لتطوير طائرة الفتيات في الاتحاد العماني ومساعد مدرب المنتخب العماني للكرة الطائرة مريم الجابري، أثر التعاون الخليجي على النساء المهتمات بالرياضة قائلة: حظي العمل الرياضي المشترك باهتمام دول التعاون الخليجي، ومن خلاله تم إنشاء لجان لرياضة المرأة في كل دولة من دول الخليج والتي بدورها تعمل على وضع الخطط والأهداف؛ للارتقاء بالرياضة النسائية والعمل على رفع المستوى الفني للألعاب الرياضية النسائية، كما أن هذه اللجان تعمل على تشجيع ممارسة الرياضة من خلال إقامة البطولات والدورات الرياضية والتي تعتبر ملتقى للرياضيات الخليجيات وزيادة أواصر التعاون والمحبة بين فتيات الدول الشقيقة.

وتطرقت الجابري إلى تاريخ المشاركات النسائية في سلطنة عُمان حيث لم يسبق أن تواجد العنصر النسائي السعودي في البطولات، مشيرة إلى أنه كانت تقام بطولات للكرة الطائرة خليجية لمنتخبات السيدات والناشئات وتوقفت منذ فترة والبطولة المستمرة حاليا هي دورة رياضة المرأة الخليجية والتي تُشارك فيها لجنة رياضة المرأة السعودية لأول مرة بصورة رسمية في الكويت العام القادم.