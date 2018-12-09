شكرا لقرائتكم خبر عن محاميات: القمة تؤكد صلابة خليجنا وقدرته على الصمود أمام التحديات والان نبدء بالتفاصيل

أكدت محاميات من دول الخليج العربي أن القمة الخليجية ٣٩ تثبت مجددا صلابة كياننا الخليجي وقدرته على الصمود أمام التحديات، ونأمل أن يتم اتخاذ قرارات تسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يحقق آمال وتطلعات الشعوب.

»المحامية السعودية

ذكرت المستشارة القانونية نجود قاسم أن المحامية السعودية واثقة من نفسها ملتزمة بعملها، كلها إصرار وحيوية ونشاط واجتهاد، تتطلع للأفضل في المستقبل القريب، وبالنسبة لي كانت المواصلات هي الصعوبة التي أواجهها، والآن انحلت المشكلة بقيادتي للسيارة، أما غير ذلك بالنسبة لممارسة المهنة، فأرى أن المحامية السعودية في الوقت الحاضر تمارس عملها بكل يسر وسهولة، وإذا وجدت صعوبات فهي نسبية أو طارئة، والغالب ميسر بفضل حكومتنا الرشيدة ووزارة العدل التي ذللت جميع الأمور لتطبيق العدالة، وأردفت: ستتوافر فرص عمل كثيرة للمحامية السعودية بعد توطين قطاع الاستشارات، مما سيثبت جدارتها وتفوقها في المجالات القانونية، ونتطلع لتوفير فرص عمل أكثر للمحامية السعودية وتفعيل دورها في جميع المجالات القانونية، وكلي ثقة بأنها ستثبت جدارتها وتكون على قدر المسؤولية، وأنها ستعتلي المراتب داخليا وخارجيا ضمن التعاون الخليجي المرتقب.

وعبرت المحامية الشيماء الظاهري عن المحامية السعودية بأنها هي التي لا تعرف كلمة صعب، فقد دخلت عالما استوطنه الرجال لسنوات، بنوا فيه أمجادهم، لتنجز في سنوات بسيطة ما يجعلها في مصافهم، وهذا كله بفضل الله عز وجل ثم حكومتنا الرشيدة التي منحتنا الثقة وأتاحت لنا الفرصة لنكون أهلًا للحق والعدل، نعين القضاء وننصر الضعفاء ونحق الحق ونزهق الباطل، مضيفة أن الحق يقال فإن لغة النظام التي نظمت شؤون المهنة كان خطابها للذكر والمؤنث على حد سواء، مما لا يجعل لها قيودا أو صعوبات للمحامية على وجه الخصوص، ولكن قلة المكاتب التي تدار من قبل المحاميات قد تشكل عائقًا لبعض الفتيات، بالرغم من أن هذه المشكلة لا ناقة لنا فيها ولا جمل؛ فالسبب يعود إلى كوننا حديثات عهد بالمهنة مقارنة بالمحامين، والنظام اشترط لتأسيس مكاتب المحاماة أن تكون حاصلًا على رخصة مزاولة المهنة، والتي بدورها لها اشتراطات زمنية للخبرة تبنى على المؤهل، واشترط لأن تمنح صلاحية تدريب المحامين المتدربين خمس سنوات من حصولك على الرخصة، كل ذلك قد يشكل عائقًا الزمن كفيل بحله، ونوهت إلى أن سوق العمل فاق فيه العرض على الطلب، آلاف من الطلبة يتخرجون وهم في أوج حماسهم ونشاطهم ليصفعهم واقع سوق العمل المرير.

» المحامية الإماراتية

من جهتها قالت المحامية والمستشارة القانونية والدبلوماسية إيمان سبت: كما هو الحال في دوله الإمارات اليوم فالمرأة لها بصمة الرئاسة والقيادة في الكثير من المجالات حيث أصبحت وزيرة ورئيسة للمجلس الوطني الاتحادي ورئيسة للمجلس الاستشاري، فهذه بصمة برلمانية مشرفة ومميزة لمجتمع وأفراد دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي بداية ظهور العنصر النسائي كمحاميات كان بعض الأفراد يترددون في التعامل مع المحاميات خوفا من أن تكون المحامية ضعيفة كونها امرأة ويطغى عليها الطابع الأنثوي، ولكن ما نراه اليوم فللمحامية دور كبير في المجتمع الإماراتي حيث استطاعت إثبات جدارتها في هذا المجال وكسب ثقة الناس فيها، بخلاف ما كانت عليه سابقا وذلك بشكل كبير وملحوظ، مضيفة أن خريج القانون الإماراتي يتقدم إلى المعهد القضائي بطلب الالتحاق ببرنامج تدريب المحامين ويخضع لاختبار يؤهله للالتحاق بهذه الدورة وبعد اجتيازه يخضع للتدريب النظري لمدة ستة أشهر وبعدها يلتحق بأحد مكاتب المحاماة لمدة ستة أشهر أخرى لاستكمال مدة التدريب النظري، التي من خلالها يقوم بحضور الجلسات مع المحامي الذي يتدرب بمكتبه، بعد ذلك يتم إصدار بطاقة محام غير مشتغل لمن يرغب في تأجيل مزاولة مهنة المحاماة، أما لمن يرغب في مزاولة المهنة مباشرة فيعرض على لجنة وبعدها يحصل على قيد المحامي المشتغل بعد حلف اليمين، ونستطيع أن نقول باللهجة الإماراتية العامة «ما علينا قاصر» فاليوم المحامية الإماراتية لها سلطة رسمية أمام محاكم إنجلترا وويلز، وهي سلطة عالمية أكسبتنا إياها دولة الإمارات فلا يعقل أن ينقصنا شيء داخل هذه الدولة التى تسعى دائما لرفعة مواطنيها في شتى المجالات.

» المحامية البحرينية

وذكرت المحامية ليال جاسم أن المحامية البحرينية مكافحة لأبعد الحدود، حيث إن لديها كامل الحق في الترافع أمام المحاكم البحرينية بكافة أنواعها ودرجاتها، ولا يوجد أي تمييز بين المحامية البحرينية والمحامي البحريني، حيث تم إعطاؤها كل حقوقها والمساواة بينهما في القانون والترافع والدفاع عن موكليها، ولا توجد أي صعوبات تواجهها، وإن تواجدت الصعوبات فهي تواجه جميع المحامين سواء نساء أو رجالا ألا وهي: عدم وجود حصانة قانونية تساعد المحامي، نقص الدعم المادي، بطء إجراءات التقاضي والفصل في الدعاوى، مما يتسبب ببعض المشاكل بين المحامي والموكل نفسه، أما فيما يتعلق بمدة التدريب للمحامي في البحرين فهي سنتان، حيث يعمل لدى مكتب محاماة ويقوم بعد ذلك بتقديم رسالة إلى مكتب وزير العدل مرفقة بها الموافقة من صاحب العمل (المحامي الذي سيتدرب عنده) وشهادة التخرج المصدق عليها، ويتم تحديد موعد للقسم أمام القاضي وبعدها يتم إصدار رخصة له (رخصة محام تحت التدريب) وبعد سنتين يتم تغيير رخصته إلى (رخصة محام مشتغل)، أما فيما يتعلق بآمالي للقمة الخليجية ٣٩ فنحن نأمل أن تثبت مجددا صلابة كياننا الخليجي وقدرته على الصمود أمام التحديات، ونأمل أن يتم اتخاذ قرارات تسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يحقق آمال وتطلعات الشعوب.