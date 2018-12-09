شكرا لقرائتكم خبر عن ترسية مشروع سوق السمك المركزي بالقطيف بـ 78 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ ترسية مشروع جزيرة سوق السمك المركزي بمحافظة القطيف، على إحدى الشركات المحلية، ويشمل ذلك التطوير والتشغيل، بمبلغ 78 مليون ريال، وذلك بعد طرحه للاستثمار في مزايدة عامة.

الناتج الوطني

وعبر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير عن شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ على صدور الموافقة لترسية مشروع سوق الأسماك المركزي بالقطيف، ولفت إلى أن المشروع يتوافق مع رؤية المملكة 2030 الداعية لتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في الناتج الوطني.

محطة مهمة

من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل، أن السوق يعد أكبر سوق سمك في منطقة الخليج العربي وسيكون مقصدا للتجار والمتعاملين بالأسماك، ما سيجعله محطة مهمة لاستقبال أكبر كمية سمك في المنطقة، مبينا أن المشروع يقع في الواجهة البحرية بالقطيف، وعلى شكل جزيرة صناعية.

وذكر أن تكلفة مشروع سوق الأسماك المركزي والأعمال التي نفذت تقدر بـ 34.8 مليون ريال، مشيرا إلى أن المشروع يتكون من سوق السمك، وساحة حراج، وعدد من المواقع الاستثمارية، ومصنع للثلج، ومطاعم، وثلاجات، وسوبر ماركت، ومكاتب لتجار الأسماك، وصرافات آلية مصرفية، ومسطحات خضراء، ورصيف، عبارة عن شبه جزيرة صناعية مساحتها أكثر من 120 ألف متر مربع، ويصل إليها طريق عرضه 30 مترا، وتمت فيه أعمال ردميات تقدر بنحو 363875 مترا مربعا، ويصل طول شاطئ هذه الجزيرة بساند حجري «حماية حجرية» إلى 1480 مترا طوليا، كما يوجد مكتب للبلدية في السوق.

عدة مراحل

وأشار إلى أن المشروع مر بعدة مراحل، أولها مرحلة الردم بقيمة 10 ملايين ريال «مرحلة أولية»، وأنشئت فيه عبارات للسماح بحركة المياه بين ضفتي السوق يصل طولها إلى نحو 133 مترا، كما يتكون المشروع من مبانٍ تبلغ مساحتها 55000 متر مربع، ويبدأ المشروع بالبوابة الرئيسة للدخول، كما تتضمن مساحته منطقة الحراج على الأسماك وذلك لسوق الجملة ويحوي 25 موقعا مخصصا لعرض الأسماك بالجملة، بمساحات مختلفة ما بين 100 متر مربع إلى 200 متر مربع، وبإجمالي مساحة تقدر بـ 8000 متر مربع، كما يحوي سوقا للأسماك بالتجزئة ويحوي 83 محلا، وبمساحة 32 مترا مربعا للمحل الواحد، وذلك لبيع الأسماك بالتجزئة، وتبلغ مساحتها 53000 متر مربع، كما سيضم الخدمات العامة بإجمالي مساحة 300 متر مربع للمبنى، ومسجدا تقدر مساحته بـ 300 متر مربع.