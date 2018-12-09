شكرا لقرائتكم خبر عن الزياني: قادة الخليج سيبحثون الملف الإيراني خلال القمة والان نبدء بالتفاصيل

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأهمية البالغة لاجتماع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله -، للدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون المقرر عقدها في الرياض اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، مبينا أن الملف الإيراني سيكون إحدى القضايا التي سيبحثها قادة دول الخليج خلال القمة.

ووصف قيادة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، بالقيادة الحكيمة، النابعة من رؤية ثاقبة، لا سيما وأنه - رعاه الله - دائما ما كان حريصا على تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس، ومضاعفة إنجازات مجلس التعاون نحو مزيد من الترابط والتكامل، وحماية أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية وصيانة مكتسباتها وإنجازاتها المباركة.

وأوضح الأمين العام أن لقاءات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - رعاهم الله -، هي لقاءات خير وبركة على مسيرة العمل الخليجي المشترك، ودائما ما تضيف إلى رصيد هذه المسيرة المباركة إنجازات مهمة تؤكد تصميم قادتها الكرام على المضي قدما لترسيخ هذه المنظومة وتعزيز الترابط والتكامل الخليجي لكل ما فيه الخير والنفع لمواطنيها.

وأكد أنه ليس أمام النظام الإيراني الآن، وبعد تطبيق العقوبات الأمريكية المشددة عليه، إلا أن يعيد النظر في توجهاته السياسية، والالتزام بالأسس والمبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات بين الدول المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي.

وأبان أن التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس يحظى باهتمام كبير من قادة دول المجلس؛ نظرا لأهمية الاقتصاد في تحقيق الازدهار المنشود.