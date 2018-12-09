شكرا لقرائتكم أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 24 يسجل 150.61 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد، 150.61 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 138.06 ريال.

وسجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 131.79 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 112.96 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 87.86 ريال.

وأيضًا سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 75.31 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,684 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,054 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 150,611 ريالًا.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.