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شكرا لقرائتكم لليوم الـ9.. جهود متواصلة للبحث عن #مفقودة_وادي_ثما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - واصلت فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة جهودها للبحث عن مفقودة سيل وادي ثما لليوم التاسع على التوالي.
وصرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، بأنه فرق الدفاع المدني وبمساندة فرق من الهيئة الملكية والحرس الوطني والكشافة وفريق ساعد والسلام التطوعي تواصل البحث عن مفقودة سيل وادي ثما، حيث تم اليوم السبت تقسيم مجموعات فرق البحث وفق خطة للبحث عن المفقودة بشكل عرضي للوادي استكمالًا لأعمال البحث التي نفذت بشكل طولي لتشكيل تقاطعات طولية وعرضية للتأكد من دقة المسح في مساحة الخمسة كيلو مترات التي تم تحديدها يوم أمس.
كما تم استكمال أعمال البحث في الحفر والمستنقعات المائية لتخفيض منسوب المياه وإنزال الغواصين بها، مع تشكيل مجموعتين للبحث في مشروع درء مياه الأمطار الذي يصب فيه وادي ثما، وحتى حينه لم يتم العثور على الطفلة المفقودة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.