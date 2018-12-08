شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية محايل عسير تكشف حقيقة مقطع الثعابين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري ، خالد آل مريّح (أبها)

كشفت بلدية محافظة محايل عسير حقيقة مقطع فيديو يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (السبت)، حيث توقّع من خلاله مواطن قام بتوثيقه أن أحد العمالة التابع لأحد البوفيات في المحافظة يقوم بتجميع الثعابين بالسكن الخاص بهم لغرض غير معروف.

من جهتها أكدت بلدية محايل عسير أنه تم على الفور وقوف المراقب المناوب على الموقع والبوفيه، التي ظهرت في المقطع وأتضح بعد المعاينة أنها أسماك وليست ثعابين وتسمى بسمك (ثعابين النهر) ويستخدمها العمالة الوافدة في مأكولاتهم ، فيما تم إتلافها وتحرير مخالفات متعلقة ببعض الملاحظات ، مؤكدة أن البوفية تحمل ترخيص ساري المفعول والعمالة يحملون شهادات صحية سليمة.