شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة بالبحرين: نقلة تنموية فريدة في عهد الملك سلمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الدمام)

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد.

وقال الدكتور آل الشيخ: «نستذكر في هذه المناسبة الغالية علينا جميعاً الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين التي تحققت من خلالها المنجزات الحضارية العظيمة وخطط المستقبل التطويرية لبناء الدولة الحديثة على أسس عصرية، من خلال مشروعات اقتصادية واجتماعية وتعليمية اختصرت الزمن على المستويات كافة لتقف المملكة في مصاف الدول المتقدمة».

وأشار الدكتور آل الشيخ، إلى أن المملكة شهدت في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين نقلة تنموية حضارية فريدة في الأصعدة والمجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية، والتي ترتكز على التنوع في مصادر الدخل ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتنوّع مداخيلة، والعناية بالحرمين الشريفين والأماكن المقدسة، وتفعيل دور المواطن، ودور المرأة السعودية، ومكافحة الفساد، ومحاربة الفكر المتطرف ونشر الإسلام الوسطي، ومواجهة التحدّيات الإقليميّة والتحوّلات السياسيّة، وذلك من خلال رؤية المملكة 2030 التي تحمل في مضامينها وخططها وبرامجها الخير لأبناء الوطن، وتعزيز مكانة المملكة على المستويات الإقليمية والدولية.

وأبان الدكتور آل الشيخ، أن خادم الحرمين الشريفين تمكن على الصعيد الخارجي بحنكته ورؤيته الثاقبة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسيًا واقتصاديًا وتجاريًا، والدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، حيث احتلت المملكة مكانة كبيرة في المنظمات الإقليمية والدولية والمؤتمرات والمحافل الدولية، وأصبح لها دور مؤثر في صناعة القرار العالمي.