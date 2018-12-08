شكرا لقرائتكم خبر عن الرافعات السعودية تعبر «الوديعة» إلى ميناءي عدن والمكلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

عبرت عصر اليوم (السبت) المنحة السعودية من الرافعات الخاصة بميناءي عدن والمكلا منفذ الوديعة الحدودي، الممولة من قبل الصندوق السعودي للتنمية، عبر مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة باليمن.

وتأتي هذه المنحة ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، الداعمة لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن 2018، على أن يتم تركيبها في الموانئ المخصصة لها خلال الأيام القادمة، وتشمل 3 رافعات، اثنتين منها لميناء عدن وواحدة لميناء المكلا.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن السفير محمد آل جابر: «أن هذه المنحة تأتي امتداداً للجهود السابقة الرامية لزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ اليمنية التي تعد هدفاً أساسياً لخطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، لزيادة الواردات الإغاثية والتجارية».

وأضاف السفير آل جابر: «إن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي أُطلقت في بداية العام نجحت في زيادة حجم الواردات، حيث بلغ المتوسط الشهري لحجم الواردات اليمنية في الربعين الأول والثاني من عام 2018 (2.7) مليون طن متري».

وبيَّن أن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن تهدف إلى رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني من خلال دعم البنك المركزي اليمني بإيداع مبلغ (2.2) مليار دولار أمريكي، إضافة إلى مليار دولار أمريكي تم إيداعه سابقاً، إلى جانب (1.25) مليار دولار أمريكي من المملكة والإمارات والكويت لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن للعام 2018م.

من جانبه، أشار مشرف العمليات في مركز «إسناد» محمد الغنيم، إلى أن هذه الرافعات ستعمل بطاقة تصل إلى 60 طناً لكل منها، بهدف رفع الطاقة التشغيلية والاستيعابية للموانئ، ما سيسهم في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، ويتوافق مع أهداف خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن.