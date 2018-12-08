"الشلعان": السعودية تقف في مصاف الدول الكبرى في الذكرى الرابعة للبيعة

محمد بن مسعود - الدمام - قال وكيل النيابة العامة، الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، إن الفرح يعم السعودية اليوم بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - مقاليد الحكم، ويشاطره ذلك ولي عهده الأمين؛ فقد غدت السعودية في عهدهما الميمون تقف في مصاف الدول الكبرى والمتقدمة بكل شموخ وإباء وزهو، تستند إلى مرتكزات قوية، وتنطلق من سياسة متزنة وعادلة تجاه قضايا العالم كافة، جعلتها تتبوأ موقعًا إسلاميًّا مرموقًا، ومنزلة عربية رفيعة، احتلت بموجبها مكانة عالمية فريدة على جميع الأصعدة.

وأردف "الشلعان" قائلاً إن الملك سلمان - رعاه الله - هامة وقامة، فخر التاريخ بسطر اسمه في صفحاته، وشمخ بذكره بين جنباته؛ فقد مرت السنوات الأربع سريعة بأيامها، ثقيلة بإنجازاتها، عظيمة بمكتسباتها، كبيرة بمعطياتها؛ فشهدت تلك الحقبة إنجازات تميزت بالشمولية والتكامل؛ لتشكل فترة فريدة في بناء الوطن والمواطن وتنميتهما.

وتابع "الشلعان" قائلاً: كان لولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله - بصمته الظاهرة في ذلك، وشخصيته البارزة في هذا الشأن؛ فتجده يقف وراء كل منجز، ويتابع بدقة كل الأمور، صغيرها قبل كبيرها، من خلال نهضة اقتصادية، عمت بنفعها أرجاء الوطن كافة، ومردودات مالية عززت الموارد، وبنية مؤسسية لأجهزة الدولة كافة، وقطاعات عسكرية مزودة بأحدث الأسلحة وأكثرها تطورًا لردع كل من تسول له نفسه سوءًا بالوطن، وصنع كيانًا للوطن والمواطن، كما أحدث بجولاته الخارجية صرحًا ونموذجًا دوليًّا يحتذى به في مجال العلاقات الدولية واستثمارها لصالح قضايا وطنه وأمته.

وبيّن "الشلعان" أن السعودية تحت ظل خادم الحرمين الشريفين حققت من المعجزات إنجازات، ومن المستحيل واقعًا ملموسًا، وأصبح الحلم حقيقة محسوسة، رقت معه أرفع المستويات، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، وشهد بذلك الجميع؛ فالسعودية من خلال رؤيته الثاقبة ومسؤوليته العظيمة استطاعت أن ترص الصف العربي، وتجمع الشمل الإسلامي، وتوحد الكلمة للوقوف في وجه أعداء الأمة. مشيرًا إلى أن التحالف العالمي الذي تقوده السعودية ضد الإرهاب جعل منها ركيزة أساسية في الاستقرار الإقليمي والعالمي.

وقال "الشلعان": إن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين مناسبة عزيزة على الجميع، تطل علينا في الوقت الذي تمرُّ فيه السعودية بنهضة تنموية، شملت كل مفاصل الدولة وبنيتها الاقتصادية، من خلال برامج تحفيزية وقرارات تطويرية، تتواصل بها مسيرة الازدهار والنماء، والبذل والعطاء، والتقدم والرخاء، التي تضع المواطن والوطن على رأس قائمة الأولويات والاستثمار الأول، وفقًا للتطلعات المأمولة، واستشراف المستقبل في رحاب الرؤية الشجاعة والطموحة٢٠٣٠. مؤكدًا أن جهاز النيابة العامة من الأجهزة التي تحظى بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ لما له من ارتباط وثيق بحقوق الآخرين من خلال تطبيق الأنظمة بعدالة وترسيخ الأمن، وتحقيق العدالة الناجزة. واتسمت النيابة العامة في حكمه الزاخر بسمات حضارية رائدة، جسدت ما اتصف به من صفات متميزة، أهمها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنه، إضافة إلى حرصه الدائم على سَن الأنظمة ذات العلاقة، وبناء جهاز عدلي قضائي مؤسسي مستقل، مع توسيع تطبيقاته.

وأضاف الشلعان: بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله ورعاه - ولولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -وفقه الله-، وإلى الشعب السعودي، سائلاً الله العلي القدير أن يمدهم بالعون والسداد، وأن يديم على السعودية عزها واستقرارها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.