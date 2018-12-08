"اليماني": الاهتمام برأس المال البشري من أهم أهداف "التجمع الصحي الثاني"

محمد بن مسعود - الدمام - يأتي ضمن عملية تحول نظام الرعاية الصحية بالمملكة

أكد الرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي الثاني الدكتور محمود اليماني، أن التجمع الصحي الثاني يأتي ضمن عملية تحول نظام الرعاية الصحية بالمملكة والتي تعمل عليها وزارة الصحة، وهي خطوة مهمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى تحسين نظام الرعاية الصحية، ورفع كفاءتها وجودتها.

وأضاف "اليماني" أن أحد الأهداف في "التجمع الصحي الثاني بالرياض‬" الاهتمام برأس المال البشري والحفاظ عليه من خلال أحدث المعايير المعمول بها في مجال الموارد البشرية ومن شأنها العمل على تطوير بيئة العمل داخل التجمع، والتواصل مع الموظفين لأخذ اقتراحاتهم مع الحرص على زيادة التدريب الداخلي والخارجي.

وأكد أن من ضمن أهداف ‫التحول في القطاع الصحي‬ توعية المجتمع بأهمية الأخذ بالتدابير الصحية للوقاية -بإذن الله- من الأمراض ونشر مستوى الوعي بين أفراد المجتمع، ومن هنا تأتي أهمية تنمية مراكز الرعاية الأولية وتطويرها.

واختتم "اليماني" حديثه قائلاً: "سنعمل معًا لنبني نظامًا صحيًا أكثر كفاءة لنحقق الأهداف في سبيل خدمة هذا الوطن الغالي".

ويضم التجمع الصحي الثاني: مدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، ومستشفى اليمامة، ومستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية، و‏مركز طب الأسنان التخصصي، ومركز الأسنان شمال الرياض، و‏مجمع شرق الرياض للأسنان، و48 مركزًا صحيًا في المنطقة الوسطى.