انقلاب مركبة امرأة في "الحجرة" يصرع أحد أطفالها .. و"المرور": غير مؤهلة للقيادة

محمد بن مسعود - الدمام - العقيد مبارك: لا تحمل رخصة وهي مخالفة عليها وشقيقها.. والحادث طور التحقيق

تسبب انقلاب مركبة تقودها سيدة اليوم في وفاة أحد أطفالها وعدة إصابات في محافظة الحجرة، فيما أكد المرور أنها ستطبق عليها المخالفة، وسيُحال شقيقها للهيئة المرورية الذي سلمها المركبة وهي غير مؤهلة للقيادة.

وقال لـ"الخليج 365"، العقيد حسين أحمد مبارك مدير عام مرور الباحة: "الحادث من طرف واحد عبارة عن انحراف عن الطريق واصطدام بعمود وانقلاب لمركبة تقودها سيدة، ويرافقها أطفالها الثلاثة وأختها، ونتج عن الحادث وفاة أحد الأطفال وعمره 9 سنوات، وإصابة باقي المرافقين بإصابات بسيطة - رحم الله المتوفى وشفى المصابين".

وأوضح: "كانوا متجهين من أضم باتجاه الليث، مرورًا بالمناطق التابعة للباحة إداريًا بعد قلوة بقرابة 50 كيلو كان الحادث، وهي غير مؤهلة للقيادة ولا تحمل رخصة قيادة وهي مخالفة مرورية عليها ومن سلمها المركبة قبل حصولها على رخصة قيادة يشترك معها يُحال للهيئة المرورية وهو شقيقها ما زال الحادث طور التحقيق".

وأضاف الناطق الإعلامي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي صالح الزهراني: "تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغًا عن حادث انقلاب في تمام الساعة 16:58 بعد عصر اليوم السبت، على الرقم الموحد 997 في الحجرة - الجرين - بعد الدفاع المدني، فتم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود حالة وفاة لطفل في العقد الأول من العمر، وإصابتين لطفلتين أيضًا في العقد الأول من العمر.

وقال "الزهراني": تم التعامل مع الإصابتين إسعافيًا بالموقع، ووصفت بالبسيطة ومن ثم تم نقلها عن طريق إسعاف الهلال الأحمر لمستشفى الحجرة.