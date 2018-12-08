خبراء: القيادة المتزنة توفر 33% من استهلاك الوقود على الطرق السريعة

محمد بن مسعود - الدمام - مؤكدين أنها تعد أكثر أمانًا للسائق ومرتادي الطريق

ناشد خبراء النقل في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" قائدي المركبات تجنب القيادة المتهورة كالسرعة المفرطة، والتسارع والكبح المفاجئَيْن؛ لأنها تؤدي إلى الإسراف في استهلاك الوقود، مشيرين إلى أن القيادة المتزنة يمكن أن توفر ما يقارب 33 % من استهلاك الوقود على الطرق السريعة، و5 % داخل المدن، كما أنها أكثر أمانًا للسائق والركاب ومرتادي الطريق.

وأكدوا أنه في كل مرة يضغط قائد المركبة على "بدالة" الوقود بإفراط فإن المحرك يستهلك كمية كبيرة من الوقود لتوفير السرعة المطلوبة، وإذا تبع ذلك استخدام مفرط للمكابح فإن كل الوقود المستخدم لتسارع المركبة يذهب سدى.

وقال خبراء مركز "كفاءة": يمكن لسائق المركبة القيادة بشكل متزن، والوصول إلى المكان المرغوب فيه بزمن يقارب زمن السائق الذي يقود بتسارع وتباطؤ متكررين دون هدر الوقود. فمثلاً عند نزول السرعة إلى 120 كم/ ساعة بعد 140 كم/ ساعة يقل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 15 %.