وفاة وإصابة 7 يمنيين بينهم أطفال ونساء من جراء مقذوفات حوثية بالحديدة

محمد بن مسعود - الدمام - سقطت على منزلَيْن بالمدينة

تسببت مقذوفات، سقطت على منزلين بمدينة الحديدة اليمنية، في وفاة أربعة مدنيين، وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم أطفال ونساء.

ويأتي هجوم المليشيات الحوثية على المواقع المدنية في الأراضي اليمنية في سياق استهدافها المدنيين، وانتهاكها الأعراف الدولية.

ووفق التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام يمنية، فإن المتوفين والمصابين في حادثة سقوط المقذوفات على المنزلَيْن شرق دوار الربصة بالحديدة بينهم أطفال ونساء، وتم نقلهم لأحد المستشفيات القريبة.