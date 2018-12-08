أمين نجران: ذكرى البيعة إرثٌ كبير.. ولحظات نعيش فيها الفخر والاعتزاز

محمد بن مسعود - الدمام - "آل عيبان": السنوات الأربع الماضية كانت مكللة بالإنجازات.. وعنوانها التنمية

رفع أمين منطقة نجران، المهندس حمد بن حسين عيبان، باسمه ونيابة عن منسوبي الأمانة والبلديات المرتبطة بها في المراكز والمحافظات، أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة.

وقال "آل عيبان": شكلت ذكرى البيعة استمرارًا لإرث كبير من القيادة الحكيمة، ولحظة نعيش فيها الفخر والاعتزاز بمناسبة تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، وطن المجد والشموخ.

وأكد أن الأعوام الأربعة الماضية كانت مكللة بالإنجازات، وعنوانها التنمية والإصلاح في شتى المجالات؛ إذ اكتظ فيها العمل على الساحة المحلية والعربية والإقليمية والدولية؛ لتؤكد السعودية حضورها في المنظومة الدولية.

فقد كانت بحق أربعة أعوام من البناء والحزم، تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته، وتنوعت فيها مصادر الدخل والتحول الوطني.

وأكد المهندس آل عيبان أن القطاع البلدي بشكل عام، وأمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها بشكل خاص، حظيت كغيرها من القطاعات الأخرى بالدعم الكبير من ولاة الأمر، وبتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وبمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ.

وفي الختام قال: أسال المولى - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا عظيم نعمه، وأن يعز القيادة الرشيدة وشعبها الكريم، وينصر جنودنا المرابطين، ويسدد رميهم.