كان ينوي عقد قرانه الشهر المقبل.. هكذا استقبل ذوو "الشهري" نبأ استشهاد ابنهم

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تلقى ذوو الشهيد جندي أول "محمد بن عوض الشهري" خبر استشهاد ابنهم على الحد الجنوبي من الوطن بالصبر والثبات، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للوطن، ومعبرين عن فخرهم بما سطره ابنهم الشهيد.
وقال المواطن أحمد الشهري لـ"الخليج 365" إن ابن عمه الشهيد "محمد" أعزب، وكان ينوي عقد قرانه على خطيبته في شهر جمادى الأولى المقبل. مشيرًا إلى أن "محمد" استُشهد فجر اليوم السبت.
وأضاف: وصل جثمان "محمد" عصر اليوم إلى قرية الطلاليع بمركز ثربان التابع لمحافظة المجاردة بواسطة سيارة إسعاف، وكان في استقبال الجثمان منسوبو شرطة مركز ثربان، ومشايخ القبائل، وجمع من المواطنين. وأُديت صلاة الجنازة على الشهيد بجامع الطلاليع، ودُفن بمقبرة القرية بعد مغرب اليوم السبت.
كان ينوي عقد قرانه الشهر المقبل.. هكذا استقبل ذوو "الشهري" نبأ استشهاد ابنهمسويد الحارثي الخليج 365 2018-12-08
تلقى ذوو الشهيد جندي أول "محمد بن عوض الشهري" خبر استشهاد ابنهم على الحد الجنوبي من الوطن بالصبر والثبات، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للوطن، ومعبرين عن فخرهم بما سطره ابنهم الشهيد.
وقال المواطن أحمد الشهري لـ"الخليج 365" إن ابن عمه الشهيد "محمد" أعزب، وكان ينوي عقد قرانه على خطيبته في شهر جمادى الأولى المقبل. مشيرًا إلى أن "محمد" استُشهد فجر اليوم السبت.
وأضاف: وصل جثمان "محمد" عصر اليوم إلى قرية الطلاليع بمركز ثربان التابع لمحافظة المجاردة بواسطة سيارة إسعاف، وكان في استقبال الجثمان منسوبو شرطة مركز ثربان، ومشايخ القبائل، وجمع من المواطنين. وأُديت صلاة الجنازة على الشهيد بجامع الطلاليع، ودُفن بمقبرة القرية بعد مغرب اليوم السبت.
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
11:11 PM
دُفن بمقابر قرية الطلاليع بمركز ثربان المجاردة
تلقى ذوو الشهيد جندي أول "محمد بن عوض الشهري" خبر استشهاد ابنهم على الحد الجنوبي من الوطن بالصبر والثبات، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للوطن، ومعبرين عن فخرهم بما سطره ابنهم الشهيد.
وقال المواطن أحمد الشهري لـ"الخليج 365" إن ابن عمه الشهيد "محمد" أعزب، وكان ينوي عقد قرانه على خطيبته في شهر جمادى الأولى المقبل. مشيرًا إلى أن "محمد" استُشهد فجر اليوم السبت.
وأضاف: وصل جثمان "محمد" عصر اليوم إلى قرية الطلاليع بمركز ثربان التابع لمحافظة المجاردة بواسطة سيارة إسعاف، وكان في استقبال الجثمان منسوبو شرطة مركز ثربان، ومشايخ القبائل، وجمع من المواطنين. وأُديت صلاة الجنازة على الشهيد بجامع الطلاليع، ودُفن بمقبرة القرية بعد مغرب اليوم السبت.
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المصدر : الخليج 365
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