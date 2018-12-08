أمير الجوف يعتمد خطط التشغيل وفعاليات المنطقة بالجنادرية الـ33

محمد بن مسعود - الدمام - في أول مشاركاته بمقره الجديد الذي بُني على مساحة 10 آلاف متر مربع

اعتمد أمير منطقة الجوف، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، التنظيم الإداري لوفد منطقة الجوف للجنادرية، وخطط التشغيل والفعاليات لمشاركة الجوف بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ33.

وتشارك المنطقة لأول مرة بالمقر الجديد الذي تم بناؤه بمتابعة أمير المنطقة على مساحة تتجاوز عشرة آلاف متر مربع. كما تضمن توجيه أمير الجوف أن يتم العمل تحت إشراف أمير المنطقة ونائبه، وتشكيل الوفد من رئيس الوفد د. نواف ذويبان الخالدي، ورئيس لجنة العلاقات والاستقبال عبدالمحسن متعب العناد، ورئيس اللجنة الإعلامية مهند بدر الهادي، ورئيس لجنة الفعاليات والبرامج نايف عبدالعزيز الحميدي، ورئيس لجنة الدعم والمساندة ثامر مسلم الشراري.

وأوضح رئيس الوفد د. نواف ذويبان الخالدي أن مشاركة منطقة الجوف تحتوي على مشاركات متنوعه؛ إذ سيشارك من الجوف 18 حرفيًّا وحرفية، وفرقة الجوف للفنون الشعبية، وفرقة الدحة من القريات، وفرقة الربابة والفعاليات الثقافية والشعرية، وأجنحة الجامعة والتعليم والأمانة والسياحة والزراعة والشؤون الصحية والغرفة التجارية وجمعية الثقافة والنادي الأدبي ومركز عبدالرحمن السديري الثقافي، إضافة إلى أجنحة عرض منتجات الجوف من التمور والزيتون والزيت والسمح.. وغيرها.

كما ستشارك معصرة الزيتون بإنتاج الزيت أمام الزوار طيلة أيام المهرجان.

وختم "الخالدي" حديثه بالشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على حرصهما على أن تكون المشاركة بأفضل صورة، وذلك بما يتماشى مع تاريخ الجوف وأصالتها، وبما يحقق طموحات أمير الجوف وأهالي المنطقة الكرام.