ذكرى البيعة / مدير فرع وزارة النقل بنجران : المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين أصحبت محط أنظار العالم
نجران 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واس
رفع مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة نجران المهندس وبران بن مهدي آل عطشان باسمه ونيابة عن منسوبي الفرع التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة، عاداً هذه المناسبة الغالية أنها عزيزة على قلوبنا جميعاً، سائلاً الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن قيادته الرشيدة، ويديم عليه استقراره وازدهاره ونماءه.
وقال آل عطشان في كلمة له: إن الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الحكم، تأتي وسط نهضة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية ورياضية، جعلت من المملكة محط أنظار العالم أجمع، مشيراً إلى أن الزيارات الميمونة لخادم الحرمين الشريفين إلى مناطق المملكة وتدشينه عددٍ من المشروعات التنموية ما هو إلا دليل على اهتمامه وحرصه – حفظه الله -، على تنمية الوطن وتحقيق ما يصبو إليه المواطن لكي يعيش بأمنٍ وأمان واستقرار وازدهار.
// انتهى //
23:54ت م
0221
شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى البيعة / مدير فرع وزارة النقل بنجران : المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين أصحبت محط أنظار العالم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .