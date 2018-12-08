ذكرى البيعة / محافظ أملج : ذكرى البيعة مناسبة خالدة وغالية على قلب كل مواطن محب ومخلص لهذا الوطن



أملج 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م

رفع محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي بأسمه ونيابة عن أهالي محافظة أملج التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة .

وقال محافظ أملج في تصريح لوكالة الأنباء

ونوه بما تعيشه المملكه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ من تطور واستقرار وقفزات غير مسبوقه في جميع المجالات في الشأن المحلي أسهمت في تفعيل قوانين الإصلاح الحكومي ، ومحاربة الفساد بجميع أشكاله داخل العمل الحكومي والخاص وما أصدره من أوامر ملكية كريمة تلامس جميع احتياجات المواطن وتنمية الوطن .

ودعا محافظ أملج الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن قيادته الرشيدة وأمنه وأمانه وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدود الوطن ويثبت أقدامهم وأن يعيد علينا هذه الذكرى أعواماً عديدة ومليكنا وولي عهده والوطن ومواطنيه في خير وراحة واستقرار .

// انتهى //

23:46ت م

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أملج 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 مرفع محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي بأسمه ونيابة عن أهالي محافظة أملج التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة .وقال محافظ أملج في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن ذكرى البيعة مناسبة خالدة وغالية على قلب كل مواطن محب ومخلص لهذا الوطن الشامخ , مؤكداً أن عهد خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ نقل المملكة نقلة نوعية في شتى المجالات وعمل على تقوية مفاصل الدولة وضخ الدماء الجديدة في كل قطاعات الدولة , مشيراً الى ما تشهده المملكة من تطور ونهضة عمرانية وتجارية وصناعية وحربية وماتحمله رؤية 2030 من خطط وبرامج ستجعل من المملكة نموذجاً فريداً من نوعه في العالم .ونوه بما تعيشه المملكه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ من تطور واستقرار وقفزات غير مسبوقه في جميع المجالات في الشأن المحلي أسهمت في تفعيل قوانين الإصلاح الحكومي ، ومحاربة الفساد بجميع أشكاله داخل العمل الحكومي والخاص وما أصدره من أوامر ملكية كريمة تلامس جميع احتياجات المواطن وتنمية الوطن .ودعا محافظ أملج الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن قيادته الرشيدة وأمنه وأمانه وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدود الوطن ويثبت أقدامهم وأن يعيد علينا هذه الذكرى أعواماً عديدة ومليكنا وولي عهده والوطن ومواطنيه في خير وراحة واستقرار .// انتهى //23:46ت م0220

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