شكرا لقرائتكم أعلام دول #التعاون تزين #الرياض ترحيبًا بضيوف الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - زينت أعلام دول مجلس التعاون الخليجي العاصمة الرياض؛ استقبالًا وترحيبًا بضيوف المملكة في الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وعلى مدى الدورات الثماني والثلاثين السابقة استضافت المملكة أعمال الدورة سبع مرات بدءًا من الدورة الثانية، وحفلت بالكثير من التطورات والمبادرات والقرارات التي تصب في خدمة متابعات الخليج 365 الخليجي أولًا ورفعة شأنه بصفته المكون الأول لدول المجلس.

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