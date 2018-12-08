شكرا لقرائتكم خبر عن «الجامعات الإسلامية» تشارك في مؤتمر «مخاطر التصنيف والإقصاء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

تشارك رابطة الجامعات الإسلامية في المؤتمر الإسلامي الدولي الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي بالمملكة العربية السعودية الأربعاء القادم تحت عنوان «الوحدة الإسلامية.. مخاطر التصنيف والإقصاء».

وأكد الأمين العام المساعد لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتور إسماعيل شاهين، في تصريح أمس (الجمعة)، ضرورة تعميق أواصر التآخي بين المسلمين، ونبذ خطاب التصنيف والإقصاء في عالمنا الإسلامي.

وشدد على أهمية الوحدة الإسلامية لأن الشريعة الإسلامية توجب الوحدة بين المسلمين، بل وتطالبهم بأن يعضوا عليها بالنواجذ، معربا عن أمله أن يكون المؤتمر خطوة في سبيل تحقيق الوحدة الإسلامية عن طريق بحث معوقات الوحدة الإسلامية وسبل التغلب عليها.