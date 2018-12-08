الان تتابع مركز خدمة التواصل بوزارة التعليم يستقبل استفسارات الطلاب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الطائف-عبد الله العازمي يستقبل مركز خدمة تواصل بوزارة التعليم استفسارات الطلاب والطالبات بشأن الاختبارات، والدراسة والاستشارة في طرق الاستذكار، والتخلص من القلق. كما تقدم ‏خدمة ⁧تواصل⁩ خدمة الاستشارات⁩ بالشراكه مع الادارة العامة للارشاد المدرسي بوكالة الآداء التعليمي.

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