شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الأسبوع الحي الذي يسبق الاختبارات أحد أهم أسابيع الفصل الدراسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أكد وزير التعليم الدكتور احمد العيسى أن الأسبوع الحي الذي يسبق الاختبارات الفصيلة يعتبر أحد أهم أسابيع الفصل الدراسي. أكد وزير التعليم الدكتور احمد العيسى أن الأسبوع الحي الذي يسبق الاختبارات الفصيلة يعتبر أحد أهم أسابيع الفصل الدراسي. وأوضح في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم (السبت) أن في هذا الأسبوع تستكمل المقررات وتراجع النشاطات العلمية وتستمر التهيئة النفسية للطلاب والطالبات، مشيرا إلى أن حضورهم وانضباطهم استثمار لحقهم في وقتهم.



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