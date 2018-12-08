شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعتلي رمز عُمان شعار «قمة الرياض»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

ما إن أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، شعار اجتماع الدورة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، الذي سيعقد في الرياض غداً (الأحد) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لفت وجود شعار سلطنة عمان الوطني (خنجر موضوع على سيفين متقاطعين)، على رأس شعار القمة، ما أثار تساؤل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر حسابها في «انستغرام» رداً على تساؤلات متابعيها، أن الرئاسة الدورية السنوية للمجلس ستنتقل الأحد القادم من الكويت إلى عُمان، لافتة إلى أن إقامة القمة في الرياض بناءً على طلب السلطنة في قمة الكويت التي عقدت في ديسمبر الماضي.