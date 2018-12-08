شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: ارتفاع نسبة رضا المسافرين بواقع 74% والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إحصائية شهر نوفمبر الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة)، شارك فيها 496 ألف مسافر، وارتفعت نسبة رضا المسافرين في شهر نوفمبر حيث وصلت إلى 74 في المئة مقارنة بشهر أكتوبر الماضي والتي بلغت فيه النسبة 73 في المئة.

واستمر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تسجيل ارتفاعه في مستوى نسبة الرضا لشهر الثاني على التوالي لتصل النسبة خلال شهر نوفمبر إلى 62 في المئة، بينما سجلت مطارات الرياض، والدمام، والمدنية المنورة خلال شهر نوفمبر ذات المستوى في النسبة المسجلة خلال شهر أكتوبر الذي سبقه، حيث بلغت نسبة الرضا في مستوى الخدمات المقدمة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال شهر نوفمبر الماضي 76 في المئة، بينما سجلت النسبة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام بواقع 76 في المئة، وجاءت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في شهر نوفمبر 78 في المئة.

يذكر أن الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بهيئة الطيران المدني تقوم بعمل جولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية، بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

كما تعمل على إصدار تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل، وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.