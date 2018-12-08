شكرا لقرائتكم خبر عن المهد: وفاة أم وثلاثة من أبنائها غرقاً بمستنقع مائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الوسمي (مهد الذهب) انتشلت فرق الدفاع المدني بالمهد أربع جثث لأم وثلاثة من أبنائها من مستنقع مائي في أحد الأودية بالقرب من مركز صفينة. وصرح لـ "الخليج 365" المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خال الجهني، أنه تبلغنا في تمام الساعة 15:00 من عصر هذا اليوم السبت الموافق 1440/4/1 عن سقوط أربعة أشخاص قرب منزلهم في وادي المخاضة بمركز صفينة بمحافظة المهد، وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع وعند الوصول تم نزول السباحين داخل مستنقع مائي بعمق 3 أمتار بالوادي واتضح وجود أربعة أشخاص داخل المستنقع تم انتشالهم متوفين ثلاثة أطفال ووالدتهم، وتم نقلهم لمستشفى المهد وجارٍ تسليم الحادث لشرطة المهد حسب الاختصاص.



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